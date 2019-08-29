Заболотная, Устенко, Криклий: названы новые возможные министры Кабмина Гончарука

Наталья Заболотная - претендент на должность главы Министерства гуманитарной политики

Наталия Заболотная может возглавить в новом правительстве Министерство гуманитарной политики.

Об этом сообщает телеграм-канал "Думай Те", опубликовавший список вероятного состава Кабинета министров, который готовится возглавить Алексей Гончарук.

Наталия Заболотная - известный культурный менеджер. Под её руководством в 2009 году начал работу Мистецький Арсенал. Она была инициатором крупных проектов, превративших Арсенал в популярнейшую культурную институцию страны - в частности, биеннале современного искусства ARSENALE, Большой скульптурный салон, "Книжный Арсенал".

В 2019 году "Книжный Арсенал", созданный Заболотной, был признан лучшим литературным фестивалем в мире на Лондонской книжной ярмарке.

Заболотная покинула Арсенал в 2016 году в результате конфликта с президентом Порошенко. В интервью она называла репрессиями начавшуюся против неё кампанию и объясняла её тем, что подала в Верховную Раду законопроект о финансировании гуманитарной сферы за счет отчислений с игрового бизнеса и акцизного сбора на табак и алкоголь. Однако законопроект был агрессивно встречен прошлой властью.

С 2017 года Заболотная руководит Фондом гуманитарного развития Украины, а в августе 2019-го возглавила Офис культурных инноваций.

Она является основателем международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, который с 2018 года ежегодно проходит в Каневе и который в прессе называют "украинским Давосом".

Министерство гуманитарной политики будет новым правительственным ведомством, созданным вместо министерств культуры, информационной политики, молодёжи и спорта.

Вместе с Заболотной, по сообщению "Думай Те", в Кабмин могут быть назначены Олег Устенко на должность главы Минэкономики, Владислав Криклий на должность министра инфраструктуры.

Устенко – известный экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Получил магистерскую степень в Гарвардском университете, является старшим советником Делового совета США-Украина.

Криклий – автор реформ сервисных центров МВД, ставший депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа".

Напомним, формирование Кабинета министров станет одной из первых задач депутатов Верховной Рады нового созыва, которые сегодня приняли присягу. По последним данным, голосование за Кабмин может состояться 30 августа.