Заблоцкий лоббирует отмену НДС для иностранной компании, в которой трудится жена - Гаврилечко

 
Ексклюзивы
1/5
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 558
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 207
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 576
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 783
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 432
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1449
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 909
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2502
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
13
21
9
3
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Видео
Все видео
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1575
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 369
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 828
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 11:51

Заблоцкий лоббирует отмену НДС для иностранной компании, в которой трудится жена - Гаврилечко

  Комментировать

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий пытается нивелировать суть рассматриваемого в Комитетах Рады законопроекта № 4184 в интересах крупной иностранной IT-компании SimCorp, в которой работает его жена. В случае принятия закона с предложенными Заблоцким правками государственный бюджет ежегодно будет терять порядка 3 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат наук госуправления, директор аналитическо-консалтингового центра "Украинская фабрика мыслей" Юрий Гаврилечко.

Эксперт отметил, что некоторые народные депутаты уже давно занимаются открытым лоббированием собственных бизнес-интересов или отработкой олигархических заказов.

"Еще задолго до принятия и вступления в силу Закона Украины № 1115-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, большинство профильных экспертов сходилось в своих прогнозах о том, что снижение НДС до 14% на отдельные виды сельхозпродукции приведет к росту цен на них на внутреннем рынке и пойдет на пользу не производителям, а экспортерам. Но тогда парламентарии предпочли не обращать на это внимание, проигнорировав даже мнение главы профильного Комитета – Даниила Гетманцева, который категорически возражал против приятия закона именно в такой, олигархической редакции. Сейчас же, в комитетах Рады идет обсуждение не менее любопытного законопроекта. Законопроект № 4184 отменяет устаревший налог на рекламу и вводить механизм, который обеспечит уплату НДС компаниями нерезидентами предоставляющими цифровые услуги на территории Украины. А это, между прочим, примерно 3 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в госбюджет!" - пишет аналитик.

Вместе с тем, нардеп Марьян Заблоцкий внес правки в документ, предложив освободить от налогообложения некоторые электронные услуги, которые оказывают нерезиденты гражданам Украины на нашей территории.

"Казалось бы, правильная инициатива, и, что может пойти не так. А вот, как показала практика, может. Может, если будут учтены правки нардепа Заблоцкого. В итоге, хороший и правильный законопроект превращается… в весьма себе лоббисткий нормативно-правовой акт, в котором остаются отдельные льготы по налогообложению исключительно для "избранных" нерезидентов", - утверждает Гаврилечко.

Фокус, по словам эксперта, заключается в том, что нардеп Заблоцкий по сути предлагает нивелировать суть документа в бизнес-интересах своей семьи.

"Из-под налогообложения выводятся услуги, которые в своем большинстве, могут оказываться в Украине одним из мировых лидеров рынка таковых, а именно - датской компанией SimCorp – разработчиком программного обеспечения и поставщиком концессии услуг консалтинга, которая производит программное обеспечение и обеспечивает поддержку этих программ для финансовых компаний во всем мире. Ну, что тут такого? – да ровным счетом ничего, кроме того факта, что именно в ООО "Симкорп Украина" трудится супруга автора поправок", - свидетельствует аналитик.

Гаврилечко задает резонный вопрос: не усматривает ли автор законодательных поправок конфликта интересов, предоставляя такие предложения относительно внесения изменений в законопроект №4184?

"Впрочем, ответ на данный вопрос давно уже есть во многих цивилизованных странах и заключается он в наличии хорошо структурированного законодательства о лоббизме. Если бы у нас существовало нечто подобное, то "правки Заблоцкого" не были бы даже вынесены на рассмотрение комитета, так как секретариат просто не включил бы их в повестку дня, как потенциально вызывающие конфликт интересов. И, соответственно, в таблицу поправок к законопроекту они также бы не попали, а значит не попали бы и в сессионный зал для рассмотрения на пленарной неделе", - резюмировал Гаврилечко.

 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заблоцкий лоббирует отмену НДС для иностранной компании, в которой трудится жена - Гаврилечко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы

Президентские выборы завершились победой в один тур

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13833
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10800
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9351
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6795
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4698
Политика
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
 Просмотров: 117
Лукашенко пересек "красную линию" - секретарь СНБО
Лукашенко пересек "красную линию" - секретарь СНБО Просмотров: 198
Президентские выборы завершились победой в один тур
Президентские выборы завершились победой в один тур
 Просмотров: 261
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
 1 Просмотров: 198
Украинскому политзаключенному не дают лекарств в колонии РФ. У него отнимает ноги
Украинскому политзаключенному не дают лекарств в колонии РФ. У него отнимает ноги Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 7121
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть