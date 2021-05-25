Заблоцкий лоббирует отмену НДС для иностранной компании, в которой трудится жена - Гаврилечко

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий пытается нивелировать суть рассматриваемого в Комитетах Рады законопроекта № 4184 в интересах крупной иностранной IT-компании SimCorp, в которой работает его жена. В случае принятия закона с предложенными Заблоцким правками государственный бюджет ежегодно будет терять порядка 3 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат наук госуправления, директор аналитическо-консалтингового центра "Украинская фабрика мыслей" Юрий Гаврилечко.

Эксперт отметил, что некоторые народные депутаты уже давно занимаются открытым лоббированием собственных бизнес-интересов или отработкой олигархических заказов.

"Еще задолго до принятия и вступления в силу Закона Украины № 1115-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, большинство профильных экспертов сходилось в своих прогнозах о том, что снижение НДС до 14% на отдельные виды сельхозпродукции приведет к росту цен на них на внутреннем рынке и пойдет на пользу не производителям, а экспортерам. Но тогда парламентарии предпочли не обращать на это внимание, проигнорировав даже мнение главы профильного Комитета – Даниила Гетманцева, который категорически возражал против приятия закона именно в такой, олигархической редакции. Сейчас же, в комитетах Рады идет обсуждение не менее любопытного законопроекта. Законопроект № 4184 отменяет устаревший налог на рекламу и вводить механизм, который обеспечит уплату НДС компаниями нерезидентами предоставляющими цифровые услуги на территории Украины. А это, между прочим, примерно 3 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в госбюджет!" - пишет аналитик.

Вместе с тем, нардеп Марьян Заблоцкий внес правки в документ, предложив освободить от налогообложения некоторые электронные услуги, которые оказывают нерезиденты гражданам Украины на нашей территории.

"Казалось бы, правильная инициатива, и, что может пойти не так. А вот, как показала практика, может. Может, если будут учтены правки нардепа Заблоцкого. В итоге, хороший и правильный законопроект превращается… в весьма себе лоббисткий нормативно-правовой акт, в котором остаются отдельные льготы по налогообложению исключительно для "избранных" нерезидентов", - утверждает Гаврилечко.

Фокус, по словам эксперта, заключается в том, что нардеп Заблоцкий по сути предлагает нивелировать суть документа в бизнес-интересах своей семьи.

"Из-под налогообложения выводятся услуги, которые в своем большинстве, могут оказываться в Украине одним из мировых лидеров рынка таковых, а именно - датской компанией SimCorp – разработчиком программного обеспечения и поставщиком концессии услуг консалтинга, которая производит программное обеспечение и обеспечивает поддержку этих программ для финансовых компаний во всем мире. Ну, что тут такого? – да ровным счетом ничего, кроме того факта, что именно в ООО "Симкорп Украина" трудится супруга автора поправок", - свидетельствует аналитик.

Гаврилечко задает резонный вопрос: не усматривает ли автор законодательных поправок конфликта интересов, предоставляя такие предложения относительно внесения изменений в законопроект №4184?

"Впрочем, ответ на данный вопрос давно уже есть во многих цивилизованных странах и заключается он в наличии хорошо структурированного законодательства о лоббизме. Если бы у нас существовало нечто подобное, то "правки Заблоцкого" не были бы даже вынесены на рассмотрение комитета, так как секретариат просто не включил бы их в повестку дня, как потенциально вызывающие конфликт интересов. И, соответственно, в таблицу поправок к законопроекту они также бы не попали, а значит не попали бы и в сессионный зал для рассмотрения на пленарной неделе", - резюмировал Гаврилечко.