Забирать мандат у депутатов-прогульщиков и закон об импичменте: назвали повестку дня нового парламента

В президентской политсиле анонсируют изменения в Конституцию, чтобы лишать мандата нардепов-прогульщиков.

Закон об импичменте президента будет одним из первых, который будут голосовать в новом парламенте. Об этом на брифинге сказал новоизбранный нардеп от партии "Слуга народу", представитель президента Руслан Стефанчук.

"Который, надеюсь, будет проголосован", - заявил он.

"На протяжении всего периода и Офис президента, и все народные депутаты разработали план законопроектных работ.

Туда вошли, в первую очередь, те законопроекты, которые президент обещал. Которые, к сожалению, предыдущим созывом Верховной Рады были все проигнорированы. Кроме этого, видим целый ряд законопроектов, которые перейдут от ВР предыдущего созыва.

Далее мы определили большой блок законопроектов, касающийся изменений в Конституцию.

Также у нас большой блок проектов, касающихся реформы регламентных процедур. Сделаем все, чтобы больше не было депутатского спама, затяжек, не "вырубались леса" и не носились такие папки никому не нужных бумаг, максимально быстрый переход на электронные носители.

Ускорим идентификацию депутатов, ответственность за кнопкодавство, прогулы. Внесем изменения в Конституцию, это будет основанием для прекращения депутатских полномочий.

Также есть блоки по всем основным направлениям - экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции. Эти вещи готовы. В первый день увидите необычайную эффективность работы ВР", - также рассказал Стефанчук.

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Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа. Такое решение приняла на первом собрании подготовительная депутатская группа, в которую вошли представители всех партий, прошедших в парламент.