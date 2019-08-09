Забирать мандат у депутатов-прогульщиков и закон об импичменте: назвали повестку дня нового парламента

Закон об импичменте президента будет одним из первых, который будут голосовать в новом парламенте. Об этом на брифинге сказал новоизбранный нардеп от партии "Слуга народу", представитель президента Руслан Стефанчук.
"Который, надеюсь, будет проголосован", - заявил он.
"На протяжении всего периода и Офис президента, и все народные депутаты разработали план законопроектных работ.
Туда вошли, в первую очередь, те законопроекты, которые президент обещал. Которые, к сожалению, предыдущим созывом Верховной Рады были все проигнорированы. Кроме этого, видим целый ряд законопроектов, которые перейдут от ВР предыдущего созыва.
Далее мы определили большой блок законопроектов, касающийся изменений в Конституцию.
Также у нас большой блок проектов, касающихся реформы регламентных процедур. Сделаем все, чтобы больше не было депутатского спама, затяжек, не "вырубались леса" и не носились такие папки никому не нужных бумаг, максимально быстрый переход на электронные носители.
Ускорим идентификацию депутатов, ответственность за кнопкодавство, прогулы. Внесем изменения в Конституцию, это будет основанием для прекращения депутатских полномочий.
Также есть блоки по всем основным направлениям - экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции. Эти вещи готовы. В первый день увидите необычайную эффективность работы ВР", - также рассказал Стефанчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков появился в кресле спикера
Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.
Такое решение приняла на первом собрании подготовительная депутатская группа, в которую вошли представители всех партий, прошедших в парламент.
Комментарии