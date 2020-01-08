"Заберите кто-нибудь у Мендель фейсбук" – Офис президента получил критику сетей

Пресс-секретаря президента Юлию Мендель подвергли критике за некорректный пост о расследовании причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Так, на странице Офиса президента в Facebook появилось сообщение о том, что президент Владимир Зеленский поставил задачу зарегистрировать уголовное производство по факту авиакатастрофы, пишет "Обозреватель"

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу зарегистрировать уголовное производство по поводу катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который упал неподалеку от международного аэропорта в Тегеране (Иран). Глава государства также отметил необходимость проведения проверки летной годности всего гражданского флота", – сказано на странице ОП.

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Однако украинцев смутила такая формулировка, поскольку глава государства не имеет полномочий давать указания органам следствия о регистрации или закрытия уголовных производств.

Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что в первой версии сообщения было написано: "президент приказал генеральному прокурору зарегистрировать производство". После волны критики текст исправили.

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Президент Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране.