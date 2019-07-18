За заслуги и государственный интерес: Зеленский дал гражданство 9 иностранцам

Семеро иностранцев, по решению Зеленского, составляют для Украины государственный интерес. ФОТО: Википедия

Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 9 иностранцам.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

Семеро иностранцев, по решению Зеленского, составляют для Украины государственный интерес. Трое из них являются участниками операции Объединенных сил, отмечает ZN.ua: гражданин Молдовы Станислав Гибадулин, грузин Нугзара Канделаки и россиянин Никита Макеев.

Еще двум иностранцам дали украинские паспорта за "заслуги перед государством" - Алексей Сивохин и Дмитрию Фомину.

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Ранее Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах