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четверг, 18 июля 2019 13:07

За заслуги и государственный интерес: Зеленский дал гражданство 9 иностранцам

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За заслуги и государственный интерес: Зеленский дал гражданство 9 иностранцам
Семеро иностранцев, по решению Зеленского, составляют для Украины государственный интерес. ФОТО: Википедия

Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 9 иностранцам.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.
Семеро иностранцев, по решению Зеленского, составляют для Украины государственный интерес. Трое из них являются участниками операции Объединенных сил, отмечает ZN.ua: гражданин Молдовы Станислав Гибадулин, грузин Нугзара Канделаки и россиянин Никита Макеев.

Еще двум иностранцам дали украинские паспорта за "заслуги перед государством" - Алексей Сивохин и Дмитрию Фомину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин изменил закон о гражданстве для украинцев

Ранее Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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