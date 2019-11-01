За увольнением директора Южмаша стоит КБ "Южное" - эксперт

Генерального директора Южмаша Сергея Войта уволили. Фото: MY.UA

Космическое агентство сняло с должности Генерального директора Южмаша Сергея Войта.

Об этом написал в своем Facebook эксперт Виктор Таран, руководитель аналитического центра "Ейдос".

"Не успел вчера поделиться победой, как в тот же день получил скан подписанного приказа об увольнении Войта Сергея Николаевича, генерального директора Южмаша, который еще вчера радовался выгодным контрактом на $15 млн. с американским Firefly, благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги. Вернее радость была неделю назад, ведь письмо от Firefly датировано 21 октября. А в Приказе об увольнении Войта стоит дата 30 октября. Совпадение? Вот и подумайте. Войт уже давно как кость поперек горла сидит у Дегтярева. Прикинув в уме сумму будущего контракта, "Южное" решило окончательно обезглавить Южмаш и поставить на его место своего человека. Это очень запутанный закулисный бэкграунд. Что имеем? Глава Космического агентства Павел Дегтяренко ставленник Александра Дегтярева, председателя КБ "Южное". Долгое время Дегтяренко выстраивал себе карьеру в "Южном" и по протекции бывшего шефа возглавил ГКАУ. Каждый свой шаг карманный директор пропускает через Дегтярева. Уверен, что увольнение Войта - это согласованная акция с главой "Южного". p.s. Кстати, вчера у Дегтярева было День Рождения и не исключаю, что Войт стал "главным подарком", - написал эксперт.

В свою очередь директор украинского подразделения Firefly Aerospace, Александр Дондик отметил в своем Facebook, что удивлен возникшей ситуации и надеется, что это не отразится на сотрудничестве с Южмашем.

"Все самое интересное узнаю из Фейсбука. Намерения о сотрудничестве с Южмашем были, но мы их не планировали афишировать до получения финальной калькуляции. А теперь еще и увольнение Войта. Есть ли между этими событиями какая-то связь - не знаю, но мне подтвердили, что этот документ не фейк. Не хотелось бы разрывать сотрудничество с Южмашем, но если в этом деле замешано руководство КБ "Южное" и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки", - написал Дондик.

Ни Павел Дегтяренко, глава ГКАУ, ни Александр Дегтярев, директор КБ "Южное" пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что вчера в СМИ распространилась информация, о том, что американская компания Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, планировала долгосрочный договор о совместной работе с Южмашем на ориентировочную сумму $15 млн.