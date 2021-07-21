За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда

За последние 10 лет на 20% выросло количество украинцев, гордящимеся своим гражданством. Сегодня их более 80%. Об этом рассказала философ, академический директор Эдинбургской бизнес-школы в Украине Наталья Кривда в программе "БОЧКА.Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

"По результатам Всемирного исследования ценностей за 2020 год, украинцы стали более экономически независимыми. Возросло количество людей за последние 10 лет, которые отвечают утвердительно на вопрос, стали ли вы жить лучше финансово. И большинство говорят, что они живут лучше, чем их родители. Также за это время стало на 10% больше счастливых людей," – рассказывает философ.

Однако, по словам Натальи Кривды, в Украине ухудшился гендерный баланс.

"Увеличилось количество людей, которые считают, что высшее университетское образование для мальчиков важнее чем для девушек. Эта цифра меня просто убивает. Мы стали более толерантны к людям с ВИЧ, представителей других гендерных и половых ориентаций. Но хуже относимся к людям другого языка и национальности. Это тревожит. Рост ксенофобии наблюдается во всем мире. Раздавая работу, например, предпочитаем своих," – объясняет Кривда.

По ее мнению, зная эти тренды, государство может выстраивать стратегию культурной и гуманитарной политики.

"Важной частью исследования является сравнительные таблицы, где находится Украина, с кем себя стоит сравнивать. Почему-то мы всегда смотрим на Польшу. А стоит смотреть на западных славян, на Болгарию, частично на Грецию, Румынию. Мы в большом количестве исследований именно в этой группе," – добавляет философ.

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мыстецкого арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе изгостямы программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда рухатисяУкраини. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.