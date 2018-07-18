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среда, 18 июля 2018 20:26

За поднятие тарифов премии? - в Народном фронте раскритиковали бонусы Нафтогазу

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За поднятие тарифов премии? - в Народном фронте раскритиковали бонусы Нафтогазу
В Нафтогазе насчитали себе бонусы за повышение тарифов, говорят в Народном фронте. Фото: открытые источники

За поднятие тарифов удар понес Народный фронт, зато теперь с этого насчитывают себе бонусы руководители Нафтогаза.

Об этом сказал нардеп из НФ Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямий"

"Бонусы должны платиться за заслуги. Поднятие тарифов и дополнительные поступления Нафтогазу - это не заслуга Коболева. За это бонусы платить не надо.

Если завтра какой-то завод-должник рассчитается за полученный газ, то опять надо платить премию Коболеву?", - отметил он.

"Юристы нанимались. Они получили за это деньги, отработали их. Когда подняли тарифы, удар понесли мы. А они премии", - добавил нардеп.

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Члены правления Нафтогаз получили вознаграждение 127,7 млн грн за 2017 год.

Так, общая сумма вознаграждения возросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, говорится в годовом отчете компании.

В частности, за прошлый год глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн грн. Финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 млн грн, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 млн ​​грн и член правления компании Юрий Колбушкин - 14 млн грн.

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