За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут

Украина не признает российские паспорта, выданные насильственным путем в ОРДЛО и аннексированном Крыму. Фото: avianews.com

Украина не признает российские паспорта, выданные насильственным путем в ОРДЛО и аннексированном Крыму. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала Дом.

"Государство Украины не признает факт иностранного гражданства (в этом случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это из-за определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что эти действия [России] нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в этом случае, на наш взгляд, эти документы (российские паспорта - ред.) ничтожны и поэтому они особых юридических последствий за собой не тянут", - сказал Вениславский.

Вениславский подчеркнул, что если по возвращении под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их заставили принять гражданство РФ, никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.

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Он также отметил, что в базовом законопроекте о множественном гражданстве, поданном президентом в парламент, четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", - резюмировал Вениславский.

На сайте Верховной Рады появился текст к законопроекту президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве.