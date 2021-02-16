"За майбутнє" предложила свой план выхода из долгового кризиса

"За майбутнє": "Расширение программы субсидий и мораторий на повышение тарифов спасет Украину от долгового коллапса". Фото: Mind.ua

Партия "За майбутнє" требует расширить программу субсидий для населения и ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов минимум до конца 2021 года. Это позволит существенно уменьшить долги украинцев за "коммуналку" и улучшить финансовое состояние местных предприятий-поставщиков газа, тепла и горячей воды.

Об этом говорится в заявлении партии "За майбутнє".

"По прогнозу Минэкономразвития, уже в этом году вырастут цены на коммунальные услуги. Газ подорожает на 20%, отопление и горячая вода - на 16-18%, электроэнергия - от 38% до 52%. При этом минимальная зарплата вырастет только на 7- 10%. То есть коммунальные тарифы будут расти быстрее, чем пенсии и зарплаты. Соответственно повышение тарифов приведет к еще большему росту долгов населения за коммунальные услуги.

По состоянию на декабрь 2020 года они составляли 73 млрд грн. Еще 42,8 млрд грн должны "Нафтогазу" местные поставщики тепла, только за 2020 год эта сумма выросла на 14,6 млрд грн. Итак, в сфере ЖКХ назревает долговой коллапс, который может поставить под угрозу проведение отопительного сезона 2021-2022 годов и вызовет кризис в местных бюджетах.

Поэтому партия "За майбутнє" требует ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов минимум до конца 2021 года. Вместе с тем мы призываем расширить программу коммунальных субсидий и упростить доступ к ней для всех категорий населения. Для этого Верховная Рада должна дать поручение правительству и совместно разработать соответствующие изменения в Госбюджет 2021 года. Это позволит существенно уменьшить долги населения за коммунальные услуги и улучшить финансовое состояние предприятий-поставщиков тепла", - говорится в заявлении партии.

Напомним, депутатская группа "За майбутнє" в парламенте зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления № 4609 о введении моратория на повышение коммунальных тарифов до конца 2021 года.