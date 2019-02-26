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вторник, 26 февраля 2019 14:32

За махинации в оборонной сфере Порошенко должен получить первый тюремный срок, а не второй президентский - УКРОП

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Автор: ukrop.party
  Партия УКРОП заявила, что за схему, в которой по завышенным ценам покупали российские детали для военной техники, президент Петр Порошенко должен получить тюремный срок
Партия УКРОП заявила, что за схему, в которой по завышенным ценам покупали российские детали для военной техники, президент Петр Порошенко должен получить тюремный срок

Президент и его окружение организовали схему, в которой по завышенным ценам покупали российские детали для военной техники и за это Порошенко должен получить первый тюремный срок, а не второй президентский, подчеркнули в УКРОП.

"Кровавая российско-украинская война, тысячи жертв среди военных и мирного населения – не преграда для циничных заработков президента и его окружения в армии. Семейный подряд по расхищению военных бюджетов, организованный в начале российской агрессии бизнес-партнером Петра Порошенко, первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, его сыном и рядом армейских чиновников, приносили им сотни миллионов прибыли тогда, когда украинцы отдавали на войско последнее, что оставалось", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой УКРОП.

"Президент и его окружение организовали схему, в которой по завышенным ценам покупали российские детали для военной техники. Одной из фирм-прокладок выступала "Кузня на Рыбальском", которая тогда принадлежала Петру Порошенко. Запасные части шли контрабандой и обычно имели плохое качество, что подрывало обороноспособность нашего войска. Очевидно, это был своеобразный "пролог" к торговле углем на крови украинских патриотов, на которой в обход всех законов и моральных норм также наживалась власть", - утверждается в обращении.

"Вот это и есть "реальные дела", которыми сегодня бравирует Петр Порошенко. Очевидно, что вместо спекулировать на армии в своей предвыборной кампании, он должен покаяться перед военными, их семьями и волонтерами и всеми украинцами, а вместо второго президентского срока – получить первый тюремный срок!", - подчеркнули в УКРОП.

"Украинское объединение патриотов – УКРОП" считает, что Генеральная прокуратура при этом президенте не проведет должного расследования этого дела. Так что причастные к нему будут наказаны уже при новой, патриотической власти.

Как сообщал УНИАН, накануне проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким нормам качества, раскачивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от "Укроборонпрома" по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

Униан
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