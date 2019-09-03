За изменения в Конституции депутаты будут голосовать в следующем году

Во вторник Верховная Рада направила в Конституционный Суд 7 законопроектов. Фото: РБК-Украина

Законопроекты об изменениях в Конституцию, направленные во вторник, 3 сентября, в Конституционный суд, Верховная Рада сможет принять на третьей сессии парламента.

Она начнется в 2020 году, сообщил представитель президента в КС Федор Вениславский.

"У Конституционного суда есть месяц-два, чтобы предоставить вывод о соответствии законопроектов требованиям статей 156, 157 Конституции Украины.

Затем Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года.

Верховная Рада сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов".

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Во вторник Верховная Рада направила на заключение в Конституционный Суд семь законопроектов, внесенных Президентом Владимиром Зеленским: - №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)"; - №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины"; - №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)"; - №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)"; - №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)"; - № 1027 "О внесении изменений в ст. 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". № 1028 "О внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". Также 3 сентября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)