За апрель врачи должны получить 300% доплаты - Порошенко

Петр Порошенко передал руководству парламента подписные листы за внеочередное заседание

Украинские медики, работающие с COVID 19 должны получить обещанную властями доплату в 300% уже за апрель и должны быть застрахованы от коронавируса.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко журналистам.

Он сообщил, что принес руководству Верховной Рады подписные листы за проведение внеочередного заседания для принятия законов в поддержку медиков.

"Мы проголосовали, в том числе при подготовке пакета законопроектов по коронавирусу, кардинальное увеличение заработной платы врачам. До 300% увеличивается зарплата всем медицинским работникам, работающим в опасности коронавируса. По состоянию на сейчас, когда прошел уже месяц, врачи все еще не дождались увеличения заработной платы, врачи все еще работают почти бесплатно. Мы считаем неприемлемым, когда в этой преступной бездеятельности обвиняют или местное самоуправление, или общественных активистов - это прямое требование", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он еще раз напомнил, что "Европейская Солидарность" требует застраховать медиков на случай инфицирования коронавирусной инфекцией. И этот законопроект должен быть одним из приоритетных на внеочередном заседании.

"Врачи должны страховаться, как и солдаты на фронте. И в случае, если врач заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составляет не менее 200 тысяч гривен. Если будут смертельные случаи среди врачей, семья должна получить не менее 1, 5 миллиона гривен", - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что после регистрации инициативы депутатов в течение 72 часов должно быть принято решение о внеочередном заседании.

"Сейчас я иду в Верховную Раду, будет встреча с руководством Верховной Рады, техническая работа будет сделана для соответствующей регистрации. Включается в соответствии с законодательством 72 часа, в течение которых должна быть созвана внеочередная сессия. Внеочередная сессия должна быть созвана именно на этой неделе, так как каждый день влечет за собой от 60 до 100 случаев заболевания врачей", - констатирует Порошенко.

Он также отметил, что еще один неотложный законопроект, который должен быть принят на внеочередном заседании - о массовом тестировании.

"Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на сто тысяч населения. Это категорически неприемлемо. Нам больше месяца назад обещали, что в страну привезли 2 миллиона тестов, а тестировано чуть более 100 тысяч человек. Это либо преступное бездействие, либо обман людей" , - резюмирует Порошенко.

"Я подчеркиваю еще раз: если у вас нет лабораторий, обратитесь, мы привезем. Если у вас нет тестов - тесты в Китае, в Корее стоят от 5 долларов при очень большой партии до 14-15 долларов. Это означает, что 150 миллионов гривен - это необходимые инвестиции для тестирования миллиона человек. Без тестирования карантинные меры неэффективны. Без того, чтобы выделить место распространения коронавируса, экономика страны страдает, а люди не чувствуют себя защищенными. Именно поэтому мы требуем немедленно в первом чтении и в целом проголосовать документ, который кардинально изменит ситуацию с тестированием", - отметил пятый президент.