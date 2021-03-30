За "агента" Шевченко внесли залог в 5 млн гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 306
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 261
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 765
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 198
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 234
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 648
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
4
4
5
5
6
&quot;ЕС&quot; заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
"ЕС" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке
Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке
СБУ обыскала &quot;Украинский выбор&quot; Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
Борьба с коронавируса и реформа. Что обещал Степанов год назад
Борьба с коронавируса и реформа. Что обещал Степанов год назад
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Видео
Все видео
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 306
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 198
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1197
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 648
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 297
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
вторник, 30 марта 2021 22:45

За "агента" Шевченко внесли залог в 5 млн гривен

  Комментировать
За &quot;агента&quot; Шевченко внесли залог в 5 млн гривен
Шевченко освободили под залог. Фото: ukrinform

Так называемый агент НАБУ Евгений Шевченко, подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования, вышел из СИЗО.

За него внесли залог в 5 млн грн. Об этом сам Шевченко сообщил в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело ЧВК: Шевченко рассказал, почему покупал военные товары в России

"Завтра у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО", - добавил он.

Если завтра Шевченко не отправят за решетку, то 1 апреля он обещает провести пресс-конференцию, на которой "выложит все факты о процессе фальсификации дела".

Он также планирует рассказать, "как врал прямо во время судебного заседания прокурор и какая конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда и выносила свое решение".

Однако если Шевченко не сможет провести конференцию, ее проведут его адвокаты.

24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и екснардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схем, связанных с "Укроборонпромом").

По данным СБУ, 15 украинский руководили компанией с более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За "агента" Шевченко внесли залог в 5 млн гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

Борьба с коронавируса и реформа. Что обещал Степанов год назад

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 16092
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 13059
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 10125
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 7452
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 7371
Политика
Ощадбанк обжалует решение суда в пользу РФ
Ощадбанк обжалует решение суда в пользу РФ Просмотров: 108
Выборы мэра Харькова назначили на октябрь
Выборы мэра Харькова назначили на октябрь Просмотров: 72
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 2223
Скичко и Колихаев сложили мандат
Скичко и Колихаев сложили мандат Просмотров: 630
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал 1 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
5
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 6387
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть