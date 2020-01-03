За 5 млн грн: ГБР планирует купить программы у фигуранта своего же расследования

ГБР расследует деятельность "Ай Ай Ти Трейдинг" с лета 2019-го. Она могла нанести ущерб на 300 000 гривен. ФОТО: ГБР

Государственное бюро расследований планирует приобрести программное обеспечение за 4 956 930 гривен у компании "Ай Ай Ти Трейдинг", деятельность которой оно начало расследовать летом 2019 года.

Тендер на закупку объявили на сайте Prozzoro.

Там же сообщили о намерении заключить договор с "Ай Ай Ти Трейдинг".

Сначала компания предложила цену в 5 176 288, 92 грн. Это была самая низкая из шести предложенных.

Впоследствии снизила до 4 956 930,00 грн, что на 7 гривен меньше, чем ООО "Спан".

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В случае заключения договора в течение месяца "Ай Ай Ти Трейдинг" должна поставить ГБР 759 пакетов программного обеспечения Microsoft Office.

Летом 2019-го следователи ГБР открыли производство, в котором фигурировала "Ай Ай Ти Трейдинг", указывает "Слидство.инфо". Расследовали "противоправную схему с растраты бюджетных средств" в рамках закупки оборудования для Государственного центра кибербезопасности.

По версии следствия, действия компании могли привести к растрате 300 000 гривен.

Также эта компания заключила договор с Управлением делами Верховной Рады. За 2,6 миллиона гривен она должна поставить более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office.

27 декабря Государственное бюро расследований получило временного директора – депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову. Во время президентской кампании она комментировала вопрос судов и правоохранительной системы от имени команды. Предыдущего руководителя Романа Трубу уволили. Это предусматривал закон № 2116, который 24 декабря подписал Зеленский.