За 5 лет будем иметь дорожную карту для вступления в ЕС - Порошенко

За 5 лет Петр Порошенко наладил эффективные отношения с руководством ЕС. Фото: eurosolidarity.org

Команда Петра Порошенко предложил европейским партнерам провести скриниг украинского законодательства, которое должно быть адаптировано к законодательству ЕС до 2023-го, когда будет утверждена дорожная карта вступления нашего государства в ЕС.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя итоги саммита "Украина-ЕС".

"Мы предложили, чтобы ЕС ввел так называемый скриниг законодательства. Это означает, что к 2023 году, ко времени, когда по программе "Европейской солидарности" мы должны отвечать всем критериям для подачи заявки о членстве в ЕС, должны адаптировать наше законодательство, создать дорожную карту подготовки Украины ко вступлению в ЕС. К сожалению, сегодня этого не произошло", - констатировал Порошенко.

Он также напомнил, что в течение 5 лет каденции на посту президента Украины ему удалось наладить максимально эффективные, дружеские отношения с руководством ЕС, в частности президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Эти взаимоотношения позволяли Украине достигать больших результатов в чрезвычайно сложных геополитических обстоятельствах - подчеркнул Порошенко.

"Туск является давним другом Украины. И я могу отметить, что 5 лет моего пребывания на посту президента и 5 лет пребывания господина Туска - это беспрецедентно высокий и доверительный уровень отношений между руководством Евросоюза и руководством Украины. Мы все вспоминаем выступление господина Туска на украинском языке в Верховной Раде Украины. Могу привести еще один пример, когда на саммите "Восточного партнерства" прекратилось действие макрофинансовой помощи, и только позиция Туска и Юнкера позволила нам получить еще один миллиард евро. Без этого миллиарда финансовое состояние страны было бы значительно хуже", - напомнил Порошенко.