Вывезти все вооружения и подтвердить внеблоковый статус: в РФ выдвинули к Украине ряд невыполнимых требований

Захарова заявила, что Украина должна разоружиться. Фото: Факты

Деескалация на украинской границе возможна, если украинская власть выполнит ряд условий.

Киев должен отказаться от совместных учений с НАТО, а также из Украины необходимо отозвать западных военных инструкторов и вывезти иностранное вооружение, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на брифинге.

Украина должна вернуться во внеблоковый статус, провозглашенный декларацией о суверенитете Украины 1990 года.

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Захарова передала недовольство РФ о масштабных командно-штабных учениях Вооруженных сил Украины.

Чиновница вспомнила недавний визит на линию разграничения иностранных политиков, возмутившись, что они не приехали в оккупированные Донецк и Луганск.

Российский оккупант перекрывает морские пути в порты Украины. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. Враг перекроет возможность ухода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю. В период заявленных российских маневров в Черном море будут присутствовать шесть крупных десантных кораблей из Балтийского и Северного флотов российских военно-морских сил.