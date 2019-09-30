Вывели $20 млн с государства: экс-нардепу объявили подозрение

Экс-нардепу Березкину инкриминируют завладение миллионами государственных средств. Фото: Ян Доброносов

Бывшему нардепу из группы "Возрождение" Сергею Березкину объявили подозрение в завладении $20 млн государственного "Ощадбанка".

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции

В организации сослались на сообщение НАБУ, где не называют фамилии.

Следствие считает экс-нардепа, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы "Креатив", организатором коррупционной схемы с завладения средствами "Ощадбанка".

В 2013-2015 гг. должностные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами "Ощадбанк", подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления) якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы группы вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

Расследование ведется с мая 2016 года.

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НАБУ стало работать легче, заявлял журналистам его директор Артем Сытник. "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - говорил он.