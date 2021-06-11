Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"

Кира Рудык готовится к "потемкинскому" съезду, говорит Ярослав Юрчишин. Фото: @GolosZmin

В партии "Голос" происходит узурпация, руководство может пойти на коалицию с "Слугой народа". Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Устраняют тех, кто несогласный с позицией руководства. Это узурпация и злоупотребления властью. За последние несколько месяцев должностей лишились без каких-либо серьезных объяснений председатели Днепропетровской областной, Херсонской, Черновицкой организаций.

Как следствие - члены партии начали выходить целыми ячейками", - говорит депутат.

Нынешнее руководство "Голоса" создает "пустые" ячейки, рассказал Юрчишин.

"Когда кроме головы никого нет. В Николаевской, Луганской областных ячейках руководителями назначают депутатов Киевского городского совета. Кира Рудык готовится к "потемкинскому" съезду, где все, кто будут голосовать, будут связаны с ней", - говорит нардеп.

В партии заявление о выходе волонтера Сергея Притулы оценивают по-разному.

"Те, кто ориентируются на Киру Рудык, пытаются это преподнести, как борьба за власть. А те, кто реально понимают, что партия - это об участии в выборах, получение власти, не понимают, как руководство пришло к тому, чтобы вытолкнуть человека, которая на данный момент имеет больший рейтинг, чем партия.

Часть людей, которые сейчас выходят из "Голоса" вероятно ориентируются вместе с Сергеем делать новый политический проект", - говорит Юрчишин.

Председатель фракции Ярослав Железняк системно игнорирует письма о собрании фракции, чтобы "откровенно поговорить, как действовать дальше", также рассказал парламентарий.

Официальной информации о съезде партии нет. Но депутат не исключает, что если события развиваются так как сейчас, то на съезде будет рассматриваться коалиция со "Слугой народа".

"Фракция конечно не вступит персонально, но само явление вполне вероятно".

"Голос" шел на выборы с позицией развития демократии, отчетности. В партии искусственно создают условия, что лишь председатель партии и те, кто лоялен к ней, имеют право на позицию, а кто нет - до свидания. Ну это не партия", - сказал Юрчишин.

7 июня волонтер Сергей Притула оставил "Голос". Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции "Голос" будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывает 20 депутатов. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году список партии возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне он сложил мандат. В марте 2020-го партию возглавила Кира Рудык.