 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 45
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 594
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 828
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1827
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 450
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 702
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1035
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 351
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 333
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 810
Фото
Все фото
10
3
15
4
3
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Видео
Все видео
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 504
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 378
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 234
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2214
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 594
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 9
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
пятница, 11 июня 2021 18:08

Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"

  Комментировать
Вытолкнули Притулу, коалиция со &quot;слугами&quot;: нардеп рассказал о ситуации в &quot;Голосе&quot;
Кира Рудык готовится к "потемкинскому" съезду, говорит Ярослав Юрчишин. Фото: @GolosZmin

В партии "Голос" происходит узурпация, руководство может пойти на коалицию с "Слугой народа". Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Устраняют тех, кто несогласный с позицией руководства. Это узурпация и злоупотребления властью. За последние несколько месяцев должностей лишились без каких-либо серьезных объяснений председатели Днепропетровской областной, Херсонской, Черновицкой организаций.

Как следствие - члены партии начали выходить целыми ячейками", - говорит депутат.

Нынешнее руководство "Голоса" создает "пустые" ячейки, рассказал Юрчишин.

"Когда кроме головы никого нет. В Николаевской, Луганской областных ячейках руководителями назначают депутатов Киевского городского совета. Кира Рудык готовится к "потемкинскому" съезду, где все, кто будут голосовать, будут связаны с ней", - говорит нардеп.

В партии заявление о выходе волонтера Сергея Притулы оценивают по-разному.

"Те, кто ориентируются на Киру Рудык, пытаются это преподнести, как борьба за власть. А те, кто реально понимают, что партия - это об участии в выборах, получение власти, не понимают, как руководство пришло к тому, чтобы вытолкнуть человека, которая на данный момент имеет больший рейтинг, чем партия.

Часть людей, которые сейчас выходят из "Голоса" вероятно ориентируются вместе с Сергеем делать новый политический проект", - говорит Юрчишин.

Председатель фракции Ярослав Железняк системно игнорирует письма о собрании фракции, чтобы "откровенно поговорить, как действовать дальше", также рассказал парламентарий.

Официальной информации о съезде партии нет. Но депутат не исключает, что если события развиваются так как сейчас, то на съезде будет рассматриваться коалиция со "Слугой народа".

"Фракция конечно не вступит персонально, но само явление вполне вероятно".

"Голос" шел на выборы с позицией развития демократии, отчетности. В партии искусственно создают условия, что лишь председатель партии и те, кто лоялен к ней, имеют право на позицию, а кто нет - до свидания. Ну это не партия", - сказал Юрчишин.

7 июня волонтер Сергей Притула оставил "Голос".

Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции "Голос" будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывает 20 депутатов.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году список партии возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне он сложил мандат.

В марте 2020-го партию возглавила Кира Рудык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

ЕС открыли для украинцев

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 15309
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9622
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 7389
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3294
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 3222
Политика
Порошенко с волонтерами приобрели полный комплекс оптической разведки для 10-й ОГШБр. На очереди - еще одна бригада
Порошенко с волонтерами приобрели полный комплекс оптической разведки для 10-й ОГШБр. На очереди - еще одна бригада
6
 Просмотров: 90
Польша хотела, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО
Польша хотела, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО Просмотров: 99
Наша дипломатия провалилась – эксперт о достройке "Северного потока-2"
Наша дипломатия провалилась – эксперт о достройке "Северного потока-2"
 Просмотров: 207
Савченко проиграла суд
Савченко проиграла суд Просмотров: 756
Украинские футболисты не будут менять форму - официальное заявление
Украинские футболисты не будут менять форму - официальное заявление Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
Історія з курткою
Голосов: 7280
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть