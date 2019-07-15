Вышинский не вышел на свободу - заседание перенесли

Вышинский не вишел на свободу ФОТО tsn.ua

Обвиняемый в государственной измене руководитель РИА "Новости Украины" Кирилл Вышинский не вышел из-под стражи. Заседание по делу перенесли на 19 июля.

Об этом Gazeta.ua рассказал адвокат обвиняемого Андрей Доманский.

Заседание перенесли, потому что судьи рассматривали другое дело в совещательной комнате. Такую ситуацию адвокат называет "техническими обстоятельствами" и не берется оценивать ее как политическое затягивание дела.

Следующее заседание по делу состоится 19 июля в 15:00.

Поддержать Вышинского на заседание приезжала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

О вероятности выхода из-под стражи в день заседания сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, Вышинский "значит для Путина больше всех украинских пленных".

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Вышинский в 2014-м участвовал в ложном освещение аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны на Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агресора. СБУ подозревает его в "создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины" и "государственной измене".