Выселение из Конча-Заспы начались - Данилов назвал фамилии

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20 человек выселяют из имений в Кончи-Заспе. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.

"Следующий вопрос в повестке дня - выполнение протокольного решения от 14 мая о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла о Конча-Заспе, Пуще-Водице.

Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода из своих имений", - заявил Данилов.

Он зачитал список.

"Это Елена Панасюк, Людмила Зубко, Виктор Ивченко, Ольга Матвиенко, Святослав Пискун, Сергей Юрчик - бывший руководитель Одесского рыбхоза, который странным образом там оказался. Еще есть Лидия Гаврилюк - семья Юрчика. Иван Васюник, Александр Лавринович, Валерий Череп, Юрий Гайсинский, Дмитрий Табачник, Николай Петренко, Давид Макарьян, Борис Макарьян, Илья Папиш, Александр Ильин, Раиса Богатырева, Владимир Семиноженко, Виктор Тополов", - сказал секретарь СНБО.

"Случилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия, на сегодняшний день государственное предприятие должно этим людям, которые арендуют.

Например одной даме остаток средств, который ей должно предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысяча 2 гривны 40 копеек.

Одному господину остаток средств составляет 2 миллиона 912 тысяч 622 гривны 70 копеек", - рассказал Данилов.

Дополняется.