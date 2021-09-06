Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"

О сокращении количества народных депутатов Зеленский заявлял перед местными выборами. Фото: Reuters

Сейчас в Верховной Раде нет голосов для принятия законопроекта президента Владимира Зеленского касательно уменьшения количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Когда начинали, планировали внести изменения в Конституцию. И сейчас будем их переосмысливать. Это уменьшение количества народных депутатов до 300 человек и введение дополнительного основания для лишения мандата (прогулы, неличное голосования) и др.

Изменения в Конституцию - такая вещь, где "Слуги народа" не хватает. Ведь нам нужны 300 голосов в зале. Сейчас консолидации других фракций по вопросу уменьшения Рады до 300, отзыва нардепов и других внутренних вещей достигнуть пока не удается. Но надеемся, что партиями, которые провозглашали это в программах, сможем прийти к консенсусу. В частности, по вопросам о внесении изменений в Конституцию", - сказал Стефанчук "РБК-Україна".

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В прошлом году в феврале Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества народных депутатов с 450 до 300. Документ поддержали 236 парламентариев. В январе Зеленский заявлял: "Депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон на очереди. Мы это обещали и должны сделать".