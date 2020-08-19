Выборы во время пандемии: правительство поручило Минздраву разработать рекомендации для безопасности

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 162
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 594
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 792
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 252
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 486
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
Обещания Зеленского "затягивать пояса" чиновников - не для всех. Заместитель Ермака получила более 60 тыс. грн зарплаты
Обещания Зеленского "затягивать пояса" чиновников - не для всех. Заместитель Ермака получила более 60 тыс. грн зарплаты
Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт
Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 594
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1323
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1782
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 558
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 15:36

Выборы во время пандемии: правительство поручило Минздраву разработать рекомендации для безопасности

  Комментировать
Выборы во время пандемии: правительство поручило Минздраву разработать рекомендации для безопасности
Правительство поручило Минздраву разработать правила для проведения безопасных выборов. Фото: ЦИК в Facebook

Подготовку к безопасному проведению местных выборов в октябре начинает Кабмин.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву отработать этот вопрос и разработать рекомендации по безопасности во время выборов, об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, планируется принять постановление об урегулировании механизма финансирования территориальных избирательных комиссий для того, чтобы эффективно использовать средства, которые будут направлены на выборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местные выборы могут перенести - Ляшко

"Правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу МЗ отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу этот вопрос не откладывать: разработать соответствующие протоколы, процедуры, рекомендации, передать их ЦИК и на места в окружные избирательные комиссии ", - рассказал Шмыгаль.

Также правительство поднимет вопрос о выделении субвенций местным властям на подготовку для выборов: списков, приглашений.

Центральная избирательная комиссия назначила очередные местные выборы в Украине на воскресенье, 25 октября 2020 года. Данное решение приняли во время заседания в субботу, 8 августа.ЦИК определила территориальные общины Луганской и Донецкой областей, на территории которых невозможно проведение местных выборов этой осенью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы во время пандемии: правительство поручило Минздраву разработать рекомендации для безопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Начался путч

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 50555
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 33399
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 9243
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 7236
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 6741
Политика
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
 Просмотров: 162
Повторный арест картин Порошенко: появилась реакция его адвоката
Повторный арест картин Порошенко: появилась реакция его адвоката Просмотров: 198
Печерский суд стал бастионом защиты незаконных действий власти - адвокат Головань
Печерский суд стал бастионом защиты незаконных действий власти - адвокат Головань Просмотров: 54
В День Независимости Украины Нацкорпус устроит масштабный автопробег
В День Независимости Украины Нацкорпус устроит масштабный автопробег Просмотров: 90
Начался путч
Начался путч
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
МЗС впервые в истории вызвало своего посла из Беларуси
Голосов: 17440
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua