Выборы в Раду: обработали почти 26% протоколов

Украинцы выбрали новый парламент. Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала - 42,03%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,64%; "Европейская солидарность" - 8,64%; "Батькивщина" - 8,33%; "Голос" - 6,38%.

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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8% ), "Родина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).