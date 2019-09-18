Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание

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Сегодня Верховная Рада начнет работу с включения в повестку дня сессии законопроекта о проведении выборов мэра Киева 8 декабря.

В зале зарегистрировались 396 народных депутатов.

Далее планируют в первом чтении рассмотреть законопроекты о структуре прав собственности провайдеров телесетей и об изменениях в порядке увольнения и назначения членов Нацсовета по телевидению.

В повестке дня стоит ряд проектов законов, подготовленных ко второму чтению. Среди них - реформа органов прокуратуры, реформа государственной службы, изменения в Налоговый кодекс и изменения в УПК относительно разрешения на обыски у нардепов без согласования Верховной Рады.

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Накануне Верховная Рада отклонила постановление об отмене принятого 10 сентября закона об импичменте президента. Теперь спикер может его подписать.