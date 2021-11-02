Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3069
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2907
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 810
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 8695
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2115
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2097
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4743
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3078
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
11
3
21
5
5
&quot;Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать&quot;: как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
&quot;Опора&quot; показала &quot;красную карточку&quot; выборам мэра Харькова
"Опора" показала "красную карточку" выборам мэра Харькова
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Видео
Все видео
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5211
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3924
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1107
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 603
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 16:35

Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова

  Комментировать
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Ряд членов комиссии не отвечали на телефонные звонки. Фото: @cn.opora

На выборах народного депутата в 197 округе Черкасской области окружная избирательная комиссия решила прервать на ночь заседание, которое должно было продолжаться непрерывно. Во второй половине дня 2 ноября заседание продолжили.

Об этом сообщают наблюдатели "Опора" и "Чесно".

Комиссия прервала заседание в понедельник вечером. Сегодня его должны были продлить с 11 часов, пишет "Чесно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А что?" - нардеп-"слуга" в четыре утра пришел в ОИК

Бюллетени "закрыли" в комнате без замка. Входные двери "опломбировали" листом А4 с подписями.

"И чтобы с бюллетенями точно ничего не произошло и для повышения безопасности – дверь подперла стулом", - рассказывают наблюдатели.

Комиссия возобновила свою работу, сообщила "Опора" в 16.10 час. На заседании присутствует 11 членов.

"Вчера около 20:30 ОИК объявила технический "перерыв" и планировала собраться в 11:00 - 11:30. Впрочем, на это время в комиссии не было кворума. Планировали продолжить в 13:00. Однако часть членов комиссии так и не появились.

По словам секретаря Андрея Курьяна, члены не отвечали на телефонные звонки, часть сообщала о том, что заболели. Председатель Петр Сивун сообщил о ситуации в ЦИК.

ЦИК в свою очередь призвала членов комиссии надлежащим образом выполнять свои обязанности и продолжить заседание. Подчеркнула, что за уклонение от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность", - сообщает "Опора".

Члены участковых комиссий, которые должны были привезти протоколы с отметкой "Уточненый", ожидали продолжения заседания ОИК с 11 утра в коридоре.

Кто лидирует

По данным ЦИК, в 197 округе обработали 92,19% участковых протоколов. Побеждает кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцехивский – 46,82% голосов. Вторым идет самовыдвиженец, бывший нардеп от БПП Владислав Голуб – 25,97%.

В округе № 184 в Херсонской области, где также избирали народного депутата, обработали 100% протоколов. Победил кандидат от "СН", бывший председатель Херсонской ОГА Сергей Козыр. За него проголосовали 64,38% избирателей. Кандидат от "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко получил 14,33% голосов.

Явка избирателей в день голосования в Черкасской области была 25,57%, в Херсонской - 21,39%.

На внеочередных выборах мэра Харькова победил секретарь горсовета Игорь Терехов.

Как проходили выборы в Харькове, читайте в репортаже Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17640
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 8686
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8280
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 7362
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
 Просмотров: 6039
Политика
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
 Просмотров: 603
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Зеленский встретился с генсеком НАТО Просмотров: 72
СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко
СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко Просмотров: 207
Бюджет-2022 проголосовали в первом чтении
Бюджет-2022 проголосовали в первом чтении Просмотров: 225
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
4
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
Голосов: 8824
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть