Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова

Ряд членов комиссии не отвечали на телефонные звонки. Фото: @cn.opora

На выборах народного депутата в 197 округе Черкасской области окружная избирательная комиссия решила прервать на ночь заседание, которое должно было продолжаться непрерывно. Во второй половине дня 2 ноября заседание продолжили.

Об этом сообщают наблюдатели "Опора" и "Чесно".

Комиссия прервала заседание в понедельник вечером. Сегодня его должны были продлить с 11 часов, пишет "Чесно".

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Бюллетени "закрыли" в комнате без замка. Входные двери "опломбировали" листом А4 с подписями.

"И чтобы с бюллетенями точно ничего не произошло и для повышения безопасности – дверь подперла стулом", - рассказывают наблюдатели.

Комиссия возобновила свою работу, сообщила "Опора" в 16.10 час. На заседании присутствует 11 членов.

"Вчера около 20:30 ОИК объявила технический "перерыв" и планировала собраться в 11:00 - 11:30. Впрочем, на это время в комиссии не было кворума. Планировали продолжить в 13:00. Однако часть членов комиссии так и не появились.

По словам секретаря Андрея Курьяна, члены не отвечали на телефонные звонки, часть сообщала о том, что заболели. Председатель Петр Сивун сообщил о ситуации в ЦИК.

ЦИК в свою очередь призвала членов комиссии надлежащим образом выполнять свои обязанности и продолжить заседание. Подчеркнула, что за уклонение от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность", - сообщает "Опора".

Члены участковых комиссий, которые должны были привезти протоколы с отметкой "Уточненый", ожидали продолжения заседания ОИК с 11 утра в коридоре.

Кто лидирует

По данным ЦИК, в 197 округе обработали 92,19% участковых протоколов. Побеждает кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцехивский – 46,82% голосов. Вторым идет самовыдвиженец, бывший нардеп от БПП Владислав Голуб – 25,97%.

В округе № 184 в Херсонской области, где также избирали народного депутата, обработали 100% протоколов. Победил кандидат от "СН", бывший председатель Херсонской ОГА Сергей Козыр. За него проголосовали 64,38% избирателей. Кандидат от "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко получил 14,33% голосов.

Явка избирателей в день голосования в Черкасской области была 25,57%, в Херсонской - 21,39%.

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