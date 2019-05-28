Выборы стартовали с "посевом" округов сахаром и лекарствами

За 2 месяца до голосования избирателям раздают сахар.

Происходит массовая раздача гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округах.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, 24 мая в Луганской области в городе Северодонецк гражданам бесплатно раздавали сахар от имени нардепа Сергея Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии "Наш Край".

В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Геннадия Чекита. Набор медикаментов включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. Вместе с лекарствами избирателям раздавали письмо с изображением народного депутата.

Народный депутат Артем Витко поздравил школьников Малоперещепинського ООШ I-III на Полтавщине с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

25 мая в Житомире по инициативе народного депутата Борислава Розенблатта открыли инклюзивную площадку. Розенблат вместе с местной властью был на его открытии. Интересно, что площадку установили за средства государственной субвенции. Однако на нем размещена надпись: "Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблатта".

В тот же день в городе Коростень при поддержке благотворительного фонда Сергея Пашинского ко Дню города организовали спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от фонда. В частности, билеты в аквапарк в Киеве для всей семьи, а победитель получил денежный приз.

Несмотря на то, что такие действия юридически не является подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, наблюдатели указывают на недоброчесность подобной деятельности и призывают потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любой формах.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков в округах.