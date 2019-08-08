Выборы: назвали количество мажоритарщиков, за которых никто не проголосовал

В общем 41 кандидат получил менее 10 голосов. ФОТО: УНИАН

За 14 мажоритарщиков никто не проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Все - самовыдвиженцы, отмечает Рух "ЧЕСТНО". Речи идет об 11 кандидатах в 51 округе Донецкой области и троих в 105 Луганской.

За себя не проголосовали и сами кандидаты, ведь многие из них не живут в пределах округа. Такую ситуацию "ЧЕСТНО" называет свидетельством техничности кандидатов.

Еще 11 кандидатов на выборах получили по 1 голосу, четверо - по 2 и еще четверо - по 3. В общем 41 кандидат получил менее 10 голосов.

Антирекордом мажоритарке стал пенсионер Александр Ковалев, ему для победы на 51 округе хватило 220 голосов. Рекордсменом - Антон Яценко, который собрал 50 712 голосов.

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Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.