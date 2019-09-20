Выборы на Донбассе: Пристайко прокомментировал голосования переселенцев

Организация голосования переселенцев на выборах на оккупированных территориях Донбасса является колоссальной проблемой - Пристайко. ФОТО: УНИАН

Было бы справедливо, если бы переселенцы голосовали на местных выборах на оккупированной части Донбасса. Впрочем организация их участия является колоссальной проблемой.

Так голосования переселенцев в интервью "Европейской правде" прокомментировал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мне кажется, что было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой Родиной, также выбирали новую местную власть. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть руководить теми людьми, и они должны повлиять на их избрания.

Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы - это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время. И таких вопросов - множество. Например, сколько избирателей, кто составляет списки, кто их проверит? "- сказал министр.

И добавил, что эти нюансы не прописаны в "формуле Штайнмайера", которую устно согласовала Украины на заседании ТКГ в Минске - "в ней лишь то, что" особый статус "вводится в момент проведения выборов".

Пристайко как глава МИД отметил, что решение касательно голосования переселенцев должны принять Верховная Рада и ЦИК. Министерство только может выразить ожидания или рекомендации.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД объяснили, почему Украина не подписала "формулу Штайнмайера"