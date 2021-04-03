Выборы на 87-м округе: осталось пересчитать голоса на 9 участках

Окружной избирательной комиссии №87 в Ивано-Франковской области осталось пересчитать голоса с довыборов в Верховную Раду на 9 участках.

На 5 участках зафиксировали расхождение в количестве голосов за кандидата Александра Шевченко. ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках, сообщают УНН.

По состоянию на 12:30 3 апреля ЦИК обработала 92,3% протоколов из Ивано-Франковской области.

30 марта подсчет голосов остановился на 67%. Народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

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Гражданская сеть "Опора" сообщает, что работа ОИК № 87 после восстановления 31 марта все время останавливалась. Фиксировали неправовые решения комиссии, конфликты между ней и кандидатом Шевченко. Нардепы вмешивались в ход заседания ОИК.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидаты от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов".

Нардеп Николай Тищенко устроил скандал.