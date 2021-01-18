Выборы меров в 3 городах: назвали предварительные результаты

Явка в 3 городах колебалась от 30 до 43%. Фото: Reuters

В минувшее воскресенье, 17 января, в 3 городах прошли выборы мэров.

Партия "Европейская солидарность" заявила, что в Борисполе Киевской области побеждает их кандидат Владимир Борисенко. Он набрал 28% голосов и опережает конкурентов как минимум на 8%, заявили в политсиле.

Борисенко дважды баллотировался в парламент: в 2019 году - как самовыдвиженец по 98-му округу Киевской области, а в 2014-м - от "Народного фронта". Но так и не победил, напоминает движение "Чесно".

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В Броварах Киевской области скорее всего не будет второго тура, заявляют в "Чесно". Здесь 50% барьер может преодолеть экс-"регионал" и действующий мэр Игорь Сапожко.

Еще подсчитывают результаты выборов депутатов Броварского горсовета, но "Единство Игоря Сапожко" монобольшинства в совете иметь не будет.

В Новгород-Сиверске Чернигивской области партия "Родной дом" заявляет о победе их кандидата Людмилы Ткаченко. Она - секретарь совета.

По данным ЦИК, явка на выборах в Броварах составила 43,02% человек, Борисполе - 30,15%, Новгород-Сиверске - 41,48%.

17 января в Киевской области в полицию поступили 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса.