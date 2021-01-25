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понедельник, 25 января 2021 11:09

Выборы мэра в Конотопе: кто побеждает

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Выборы мэра в Конотопе: кто побеждает
Семенихин был мэром Конотопа в 2015-18 годах. Фото: Facebook

На повторных выборах мэра Конотопа в Сумской области побеждает кандидат от ВО "Свобода" Артем Семенихин. Об этом сообщило движение "Чесно".

По состоянию на 7:40 все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в территориальную избирательную комиссию. По подсчетам ТИК, побеждает Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах.

Явка в день голосования составила 30,8% - 18 516.

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Семенихина уже избирали мэром 2015 года. Но он не имел поддержки большинства депутатов и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Восстанавливался в должности по решению суда. Сейчас "Свобода" имеет в совете 11 из 38 мандатов. ОПЗЖ - 8 депутатов, "Слуга народа" - 6, "За будущее" - 5 и по 4 депутата у ЕС и "Батькивщины".

На выборах 25 октября 2020 года Семенихин получил 2-е место. Проиграл своему оппоненту Александру Луговому - самовыдвиженец, набрал 37%. Но тот умер из-за коронавируса. Выборы мэра назначили повторно на 24 января 2021 года.

17 января состоялись повторные выборы городских председателей в Борисполе и Броварах Киевской области и Новгород-Северском на Черниговщине.

В Броварах победил действующий мэр Игорь Сапожко. В Борисполе - кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Борисенко. В Новгороде-Северском - выдвиженка партии "Родной дом", секретарь горсовета Людмила Ткаченко.

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