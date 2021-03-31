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Выборы мэра Харькова: по соцопросу Терехов проигрывает Добкину

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  Во второй тур выходят Добкин и Терехов. Фото: Facebook
Во второй тур выходят Добкин и Терехов. Фото: Facebook

В воскресенье, 28 марта, когда должны были состояться внеочередные выборы городского головы Харькова, Украинской социологической платформой был проведен социологический опрос на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова".

Об этом сообщила инициатор этого социологического исследования политолог Екатерина Одарченко.

Согласно полученным результатам, если бы выборы прошли 28 марта, то наибольшую поддержку в первом туре получил бы Михаил Добкин. Его готовы поддержать 35% респондентов. Второе место занял временный исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов с 29,3%. Бывшая руководительница Харьковской ОГА Юлия Светличная могла бы получить третий результат с 11,2% поддержки. Замыкает четверку лидеров нардеп многих прошлых созывов Александр Фельдман, набрав 9,15% голосов потенциальных избирателей.

 

Согласно исследованию, во второй тур выходят Добкин и Терехов. Поэтому, если бы выборы состоялись весной, то Добкин набрал бы 44,1% против 39,4% у Терехова.

 

Политолог также отметила, что не принимали бы участие в выборах 8,2% и почти столько же респондентов не определились с кандидатом. Такие данные свидетельствуют о том, что харьковчане скорее хотели бы видеть мэром снова Добкина, который уже занимал эту должность в 2006-2010 гг.

Также опрашиваемым был задан вопрос, кто из главных претендентов является "наследником Кернеса и продолжателем его дела". Таким образом, согласно исследованию, Добкина видят 55,2% респондентов. Что касается Терехова – таких только 37,9%.

Одарченко также обратила внимание на то, что выборы должны были бы состояться именно 28 марта, если бы городской совет Харькова намеренно не затянул с подачей в ВР необходимых документов. Таким образом, выборы состоятся 31 октября – соответствующее решение вчера, 30 марта, принял парламент на своем внеочередном заседании.

Политолог Екатерина Одарченко анонсировала, что инициирует подобное исследование.

Социологическое исследование провела Украинская социологическая платформа. В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Харькове. Опрос проводился методом face-to-face, то есть личного общения с фиксацией результатов с помощью планшетов. Стандартное отклонение не превышает 2,88%.

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Дата
31
марта

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