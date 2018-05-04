Выборы 29 апреля показали необходимость изменения избирательного законодательства - заявление Аграрной партии

При нынешней избирательной системе Украина еще как минимум на пять лет останется под властью олигархов и погрязнет в коррупции и долгах. Выборы в объединенные территориальные общины 29 апреля 2018 года в очередной раз подтвердили необходимость немедленного изменения избирательного законодательства, что неоднократно подчеркивала Аграрная партия.

Об этом говорится в обращении Президиума Политического совета Аграрной партии к украинскому народу.

"Изменение избирательного законодательства позволит привести к власти профессионалов, которые будут представлять конкретные округа и защищать интересы своих избирателей. Однако нынешняя власть и псевдооппозиция категорически не заинтересованы в этом, поскольку их рейтинги далеко не лучшие. Они рассчитывают на административный ресурс, подкуп в мажоритарных округах и манипуляции. Сохранение нынешней избирательной системы, в основе которой - печально известный закон, принятый во времена Януковича, приведет к тому, что на ближайшие пять лет страна останется во власти олигархов и погрязнет в коррупции и долгах", - говорится в тексте обращения.

В Аграрной партии, которая принимала участие в первых выборах во все 40 ОТО 29 апреля, говорят, что их оппоненты отрабатывали на этих выборах те грязные технологии, которые хотят активно применять во время президентских и парламентских.

"Представители политпроектов олигархов рассматривали эти выборы как подготовку к президентской и парламентской кампаниям, которые должны состояться в 2019 году, пытались любой ценой получить на местах полный контроль, применяя все возможные ресурсы - от административного и финансового давления к монополизации информационного пространства. Наши оппоненты показали, что не способны конкурировать с Аграрной партией не только в идеологическом, но и в правовом поле. Они фактически пытались сорвать избирательный процесс. Арсенал их методов поражает: использование админресурса, угрозы, физическое насилие, поджоги имущества, попытки снять кандидатов от партии через коррумпированные суды или сорвать выборы на отдельных участках, распространение недостоверной информации о политсиле через подконтрольные СМИ и даже обвинения в подкупе избирателей", - говорится в документе.

Впрочем, несмотря на многочисленные попытки фальсификаций, подкупа и манипуляций со стороны конкурентов, Аграрная партия одержала убедительную победу на выборах в объединенные территориальные общины в Херсонской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Тернопольской и Ровенской областях.

"Почти 15 процентов мандатов среди депутатов, выдвинутых политсилами в селах и городах по всей стране, - очередное подтверждение беспрекословного лидерства Аграрной партии, ведь это уже пятая волна выборов подряд, на которых она входит в перечень победителей. Мы благодарим всех избирателей, которые нас поддержали, и обещаем: при каких обстоятельствах Аграрная партия ни на шаг не отступит от своих принципов! Мы и в дальнейшем будем делать все для деолигархизации политической системы, которая не дает Украине эффективно развиваться, будем развивать экономику, защищать землю от олигархического "дерибана", отстаивать настоящее самоуправление, бороться с коррупцией и рейдерством", - резюмируют в обращении.

Обращение Президиума Политического совета Аграрной партии к украинскому народу

Обращение Президиума Политического совета Аграрной партии к украинскому народу