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суббота, 15 мая 2021 15:18

Выбивал деньги: рассказали, почему уволили Степанова

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Выбивал деньги: рассказали, почему уволили Степанова
Стало известно. почему уволили Степанова. Фото: hromadske

Основной причиной недовольства премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава Максимом Степановым стали требования того по финансированию галузи.

"Степанов слишком упорно" выбивал "деньги на зарплаты медиков и закупку вакцин. Это очень не нравилось Шмигалю и отдельным членам Кабинета министров. Степанова об этом предупреждали не раз, но он продолжал настаивать на увеличении финансирования здравоохранения. Поэтому, когда появилась возможность, премьер-министр воспользовался этим, чтобы избавиться от "надоедливого" министра", - сообщает один из источников в Кабмине изданию УНН.

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Издание также напоминает, что министр Степанов никогда не скрывал своего недовольства и открыто критиковал бюджет 2021 выделен на Министерство здравоохранения. Накануне голосования его на утреннем брифинге 15 декабря 2020 его призвал народных депутатов не поддерживать бюджет.

Максима Степанова отправят в отставку из-за провала вакцинации. Новым министром здравоохранения вероятно станет его заместитель Виктор Ляшко, сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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