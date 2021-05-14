"Вы не знаете, что там было": Черновол опровергла заявления Гордона о якобы договоренностях в 2014-м "сдать" Мариуполь

Фото: "5 канал"

Черновол рассказала о роли украинской артиллерии в ходе боев за Мариуполь. Артиллерия ВСУ нанесла большие потери российским десантникам, которые тогда были под Мариуполем. И это дало возможность Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минским соглашениям

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол, которая была непосредственной участницей событий под Мариуполем в июне 2014 года, опровергла заявления журналиста Дмитрия Гордона о якобы договоренностях "сдать" город. Об этом Черновол сказала в эфире программы на канале "1+1".

Черновол заявила: "Насчет господина Гордона. Я бы вам не рекомендовала идти в суд в отношении Мариуполя, потому что вы не знаете, что там было. А я знаю".

И продолжила: "Я тогда была в составе "Азова". Я не хочу сказать, что "Азов" не готов был защитить Мариуполь – конечно, готов. Мы все горели желанием защитить Мариуполь. Весь состав "Азова" тогда стоял на блокпосту с оружием и ждал нашей очереди пойти в бой. Напомню, тогда российские войска наступали на Мариуполь. Однако в бой мы не пошли. Воевала армия (ВСУ – ред.), в том числе 72-я бригада. Воевала Нацгвардия, они шли в бой. Понесли потери".

Черновол также рассказала о событиях, которые тогда происходили.

"Мы ("Азов" – ред.) стояли на блокпосту, потому что ждали приказа пойти в бой, но так и не пошли. Шансы у нас были невелики, потому что "Азов" тогда был вооружен фактически исключительно автоматами. Поэтому это было рациональное решение украинского командования – придерживать "Азов" в резерве. Ситуация была сложная, но надо отметить особую роль украинской артиллерии, нанесшей большие потери российским десантникам, которые тогда были под Мариуполем. И это дало возможность Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минским соглашениям. Поэтому я хочу отметить, что тот день был большой победой Порошенко. В частности, благодаря ей я и многие другие остались живы", – рассказала Татьяна Черновол.

На это Гордон спросил: "Вы хотите сказать, что я – российский агент? Или что вы хотите сказать?".

"Вы пользуетесь информацией, которая поступает от кремлевских агентов. Понятно, какую сторону вы защищаете", – ответила Черновол.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов спросил у Гордона, знает ли он, когда был освобожден Мариуполь.

"В июне, 14-го или 15-го", – ответил Гордон.

"13 июня 2014-го. Когда Порошенко стал главнокомандующим? 7 июня 2014 года. Менее чем через неделю Мариуполь был освобожден. Эти две цифры показывают ложь этого человека. Хотел бы сказать Гордону, что за фейки и ложь будете отвечать в суде", – резюмировал Герасимов.