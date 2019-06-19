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среда, 19 июня 2019 20:25

Введение нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных ТЭЦ – Трохимец

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Введение нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных ТЭЦ – Трохимец
Трохимец отметил, что введение нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных ТЭЦ. Фото: Zik.ua

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что запуск нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а не остановит ее.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя сообщение заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петра Пантелеева о возможной остановке ТЭЦ-5 из-за введения рынка электроэнергии, передают Украинские новости.

"Сотрудники КП "Киевтеплоэнерго", судя по всему, ввели руководителей города в заблуждение. Именно так я воспринимаю заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, о том, что с введением нового рынка электроэнергии якобы будет разрушена система расчетов и остановятся столичные ТЭЦ. На самом деле это не соответствует действительности", - уточнил Трохимец.

Эксперт отметил, что законом "О рынке электрической энергии" предусмотрена поддержка ТЭЦ. В частности, правительство может принять решение о временной поддержке некоторых производителей, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, для проведения их реконструкции или модернизации. Кроме того, правительство создало предусмотренные законом предприятия, которые будут обеспечивать функционирование новой модели рынка.

"Также согласно постановлению правительства на базе ГП "Энергорынок" (оптового покупателя и продавца электроэнергии в существующей модели) создано ГП "Оператор рынка", который и будет обеспечивать работу нового оптового рынка электроэнергии. В новой модели, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за организацию купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Также создано ГП "Гарантированный покупатель", который будет выкупать объемы электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики, получивших право на государственную поддержку (в том числе и "зеленые"), - написал Трохимец.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электрической энергии должно быть введен 1 июля 2019 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя. На заседании правительства 12 июня были назначены руководители госпредприятий "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", которые будут обеспечивать функционирование рынка.

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Дата
19
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