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вторник, 15 июня 2021 20:25

Вторую нитку "Северного потока-2" можно остановить

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Вторую нитку &quot;Северного потока-2&quot; можно остановить
Вадим Гламаздин: "Еще есть вторая нитка газопровода. Именно ее строительство как раз можно остановить". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gaz

"Северный поток-2" физически еще незавершенный. Слышим только заявления о его достройке уже до конца этого года. Еще есть вторая нитка газопровода. Именно ее строительство как раз можно остановить. Достаточно в полной мере использовать санкции. Но, сделают лы это Соединенные Штаты, пока неизвестно.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"Санкции прописаны так, что могут быть наложены, например, на Nord Stream AG 2 (проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2 ". - Gazeta.ua) или на Газпром. Или на порты. Так произошло в конце 2019-го. В декабре оставался месяц для прокладки труб. Иностранные компании быстро выполняли работы. Россияне отказывались даже говорить с нами о транзитном соглашение - разве о шестимесячном контракте. Уже спали и видели, как за месяц все закончат. Еще пару месяцев на пусковые и наладочные работы - и все. Мол, Украина им будет не нужна.

Затем были первые санкции. Все умные компании вышли из проекту. Полтора года россияне думают, как достроить. Если ограничения будут наложены на NordStream AG 2, ни один порт не будет с ними работать. Не смогут кораблями доставить трубы. Сделают лы это Штаты, неизвестно", - отметил он.

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Сейчас эксперт не видит людей, которые в США и Евросоюзе лоббировали бы украинские интересы по "Северному потоку-2".

"У нас бытует мнение, что для получения результата в Штатах достаточно просто физически нанять лоббиста. Лоббисты, безусловно, очень важны, но они только обеспечивают процесс. Договариваются о встрече, ищут лучшую аудиторию, помогают правильно формулировать тезисы. На месте организуют ежедневную коммуникацию. Но сами они ничего не решают. Это делают те, на кого они работают. Украинская делегация ездила в Штаты раз в месяц. Работа этой команды была успешной. Иногда нам помогали чиновники и депутаты. К сожалению, только иногда.

Чтобы быть эффективным, нужно иметь практический опыт. Знать, как доносить информацию до различной аудитории, учитывать нюансы общения. Для тех, к кому обращаешься, твой вопрос один из тысячи. Нужно повторять постоянно и правильно. Не вижу сейчас, чтобы люди, которые это умеют, были задействованы в продвижении украинских интересов ", - подытожил Гламаздин.

Интервью с Вадимом Гламаздиным читайте в журнале "Країна"

Участок первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершен.

Укладка трубопровода была завершена 4 июня. 10 июня морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, соединили, сообщается на сайте компании-оператора.

С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Работы по укладке труб второй нитки продолжаются.

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Дата
15
июня

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