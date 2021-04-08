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четверг, 08 апреля 2021 09:39

Вторник прокомментировал информацию об отставке

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Вторник прокомментировал информацию об отставке
Юрий Витренко работает в правительстве с декабря. Фото: mpe.kmu.gov.ua

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал информацию о своей отставке слухами.

"Не комментирую слухи, извините", - цитирует чиновника НВ

Ранее издание LB.ua сообщило, что Витренко написал заявление на увольнение до поездки украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар. Он якобы летел в Катар самостоятельно, а не бортом № 1 в составе делегации.

Офис президента ищет замену Витренко. По информации издания, в нем разочаровались на Банковой, поскольку за 3 месяца не то, что не решены существующие проблемы в отрасли, а даже возникли дополнительные – с МВФ. Кроме того, Витренко не нашел общего языка с премьером Денисом Шмыгалем. Но на сегодняшний день поиски нового главы Минэнерго результата не дали, говорилось в публикации.

В декабре прошлого года Кабинет министров назначил Витренко и.о. министра энергетики.

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28 января Верховная Рада во второй раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа".

Юрий Витренко - экономист. С 2002-го работал в Нафтогазе с перерывами. Вернулся в компанию после Революции достоинства, был на руководящих должностях до июля этого года.

Нафтогаз добился в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $ 4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа. Занимался бизнесом на рынке капитала.

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