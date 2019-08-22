Вторая фракция отказывается от должности вице-спикера

Председателем Верховной Рады и первым заместителем будут представители "Слуги народа". Фото: ВРУ

Партия "Европейская солидарность" не подает своих кандидатур на должность заместителя председателя Верховной Рады.

Об этом сообщила будущий депутат и представитель ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе после заседания подготовительной парламентской группы.

"Мы не подавали свои кандидатуры на должность вице-спикера.

Мы претендуем на руководство в различных комитетах. Считаем, что как минимум 11 человек из "Европейской солидарности" могут занимать по пропорциональному распределению должности председателей, первых заместителей и секретарей комитетов", - сказала она.

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Раньше от должности вице-спикера в Верховной Раде 9-го созыва отказалась партия "Голос". Всего в новом парламенте будут представлены 5 политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Президентская партия будет предлагать назначить своего лидера Дмитрия Разумкова спикером, а его заместителем - "слугу народа" Дмитрия Стефанчука.