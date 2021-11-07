Вступил в силу закон о классификации радиоактивных отходов

Классификация отвечает принятым международным стандартам безопасности. Фото: uezd.com.ua

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" вступил в силу.

Документ вступил в силу через два года со дня опубликования, сообщает "РБК-Украина".

Закон вводит систему классификации радиоактивных отходов, что будет способствовать улучшению обращения с радиоактивными отходами в Украине.

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Согласно документу, радиоактивные отходы делятся на следующие классы:

- очень низкоактивные;

- низкоактивные;

- среднеактивные;

– высокоактивные.

Закон предусматривает, что хранение и захоронение радиоактивных отходов разрешается исключительно в специально предназначенных для этого хранилище, а именно: поверхностном хранилище, приповерхностном хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах, геологическом хранилище. Тип хранилища для хранения радиоактивных отходов определяется в соответствии с классом радиоактивных отходов.

"Экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным: в 10 раз дешевле будет похоронить все РАО в Украине, при этом уровень безопасности человека и окружающей среды не снизится и будет соответствовать международно признанным нормам", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

7 ноября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" опубликовали в "Голосе Украины". До этого 5 ноября законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский. 17 октября два года назад Рада приняла данный проект закона во втором чтении, за него проголосовали 288 депутатов ВР.