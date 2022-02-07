Встреча "нормандской четверки" может состояться на этой неделе

Советники лидеров "нормандской четверки" могут встретиться в феврале. Фото: elysee.fr

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" может состояться на этой неделе.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Гоффманн 7 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение дорого обойдется России - Шольц

"Подготовка еще продолжается, есть свидетельство того, что она состоится еще на этой неделе", - сказала Гоффманн.

Она подчеркнула, что речь идет о встрече "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. В нее входят: Украина, Германия, Франция и Россия.

26 января в Париже прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников. В них приняли участие: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 ч. Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые являются основой для работы в "нормандском формате".