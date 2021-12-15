Встреча без России: Зеленский обсудил Донбасс с представителями "нормандской четверки"

В Брюсселе 15 декабря президент Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы урегулирования на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Глава украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Зеленский подчеркнул, что Украина не подвергается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.
"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - сказал Зеленский.
Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений. Это касается, прежде всего, обеспечения соблюдения режима прекращения огня, взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытия двух новых пунктов пропуска, подчеркнул Зеленский.
Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести общий саммит Украины, Азербайджана и Турции. Саммит должен быть проведен в феврале 2022 года в Киеве.
Комментарии