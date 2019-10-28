Вслед за "Урядовым курьером": вице-премьер хочет ликвидировать пресс-службы

Словом-описанием стратегии Федоров называет "привлекать". ФОТО: Facebook-страница Федорова

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что традиционные пресс-службы в государственных органах надо ликвидировать.

Об этом он написал в Facebook.

"Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование. Формирование "озитивного образа политика / органа", - должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемся, на что направлены наши реформы".

По мнению Федорова, надо создать четкую стратегию и сформировать конкретные показатели эффективности работы.

Словом-описанием стратегии Федоров называет "привлекать". То есть привлекать людей к обратной связи и команды "амбассадоров" проекта (люди, которые будут его продвигать).

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"Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" (что есть профилем Федорова - Gazeta.ua) должно вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000 + развернутых сообщений на счет конкретного проекту для дальнейшего анализа ".

"Быть быстрее. Более лайва. Трансляции и влоги, смонтированы за 4 часа, лучше вычитанного текста. Брать людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической / государственной сферах. Слишком долго объяснять, что мир изменился".

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отменить обязательную печать законов и подзаконных актов в официальной газете правительства "Урядовый курьер".