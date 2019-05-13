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понедельник, 13 мая 2019 13:54

Вслед за Кернесом экс-"регионалы" захотели вернуть проспект Жукова в Одессе

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Вслед за Кернесом экс-&quot;регионалы&quot; захотели вернуть проспект Жукова в Одессе
Бывший "регионал" Скорик заявляет о "проспекте Жукова" в Одессе.

Народный депутат из фракции "Оппоблока", бывший "регионал" Николай Скорик призвал мэра Одессы Геннадия Труханова и местных депутатов вернуть название проспекта советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщается на странице экс-"регионала" в Facebook.

"Мы хотим в який раз выразить свою бесконечную благодарность и признание маршалу Жукову", - заявил он.

2016-го проспект Жукова в Одессе был переименован в проспект Героев Небесной сотни.

Декоммунизацию, которая действует на законодательном уровне, Скорик назвал "так называемой".

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Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за возвращение проспекту Петра Григоренко названия в честь советского маршала Жукова. Григоренко был генерал-майором армии СССР, диссидентом, основателем Украинской Хельсинской группы. Учился и некоторое время жил в Харькове.

В апреля 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Согласно им, запрещается советская символика.

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