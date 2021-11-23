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вторник, 23 ноября 2021 19:02

"Всему свое время, ждем принятия закона о столице" - Тищенко о своем возможном назначении главой КГГА

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&quot;Всему свое время, ждем принятия закона о столице&quot; - Тищенко о своем возможном назначении главой КГГА
О своем желании занять должность руководителя КГГА Тищенко заявлял еще в 2019 году. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пообещал подробно прокомментировать слухи о своем назначении главой КГГА в ближайшее время.

"Всему свое время", - заявил он в коротком комментарии "PavlovskyNEWS".

"Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу. Всему свое время", - сказал он.

Тищенко также упомянул о том, что назначение возможно только после того, как будет принят новый закон о столице, которым предусмотрено разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА.

"Ждем принятия закона о столице", - заявил нардеп.

Как сообщалось, народный депутат восьмого созыва Борислав Береза сообщил со ссылкой на источники в Офисе президента, что президент Владимир Зеленский согласился назначить главой КГГА депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко.

О своем желании занять пост руководителя КГГА Тищенко заявлял еще в 2019 году, когда в Верховную Раду был только подан законопроект о столице. Недавно Тищенко инициировал создание в парламенте межфракционного депутатського объединения "Київ діє".

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