Всех россиян сделали "миллионерами" - РФ отключают от SWIFT

Такие санкции - один из ответов на российскую агрессию против Украины. Фотоколлаж: epravda.com.ua

Российские банки отключают от SWIFT - крупнейшей межбанковской системы передачи информации и создания платежных систем.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Это остановит их работу по всему миру и фактически заблокирует российский экспорт и импорт", - заявила чиновник.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ЦБ ликвидацию своих активов", - сообщила.

"И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Путин стал на путь уничтожения Украины. Но то, что он делает по сути разрушает будущее его собственной страны", - заявила глава. Еврокомиссии.

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"Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, и, при необходимости, другие российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT. Это имеет целью изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность", - сказано.

"Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, и, при необходимости, другие российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT.

Это имеет целью изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность", - сказано.

Одобренные санкции также направлены против лиц и учреждений в РФ и других странах, поддерживающих войну против Украины. В частности, должна быть прекращена возможность для богатых россиян получить так называемый золотой паспорт и таким образом европейское гражданство для себя и членов своих семей.

Также будет создана рабочая группа с представителями США и Европейского Союза, чтобы обеспечить скорейшее исполнение санкций и заморозить активы лиц, их семей и компаний.

Страны подчеркнули готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит атаку на Украину, а значит и на европейский мирный порядок.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также введут санкции против ВТБ и других росбанков.