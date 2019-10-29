Все законопроекты из налогового комитета необходимо проверить на предмет коррупции

Политический эксперт Михаил Чаплыга предлагает президенту Владимиру Зеленскому убедить фракцию остановить рассмотрение проектов, которые выходили из налогового комитета. Фото: UA Rating

На этой неделе депутаты планируют голосовать за скандальные проекты изменений в налоговую систему № 1209 и 1210 (в частности, значительно поднимают рентную плату на добычу руды) и альтернативные документы. Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что делать этого нельзя.

"После скандала в налоговом комитете (касательно коррупционных площадок, за возможность оставить которые 11 нардепов из фракции "Слуга народа" якобы получили по 30 тыс. долларов – прим. ред.) и прохождения рядом парламентариев полиграфа, я бы советовал президенту Владимиру Зеленскому убедить фракцию остановить рассмотрение ВСЕХ проектов, которые выходили в последнее время из этого комитета. По крайней мере – до публичной экспертной проверки документов на антикоррупционную составляющую. Особенно - по теме налогообложения.

Уверен, что в этих законопроектах заложено много "мин". Одни олигархи с их помощью воюют с другими, а страдают целые отрасли, не говоря уже о среднем и малом бизнесе.

Следует проверить именно ВСЕ законопроекты, которые проходили через этот комитет. По "площадкам Яценко", которые довели представителей "Слуги народа" до проверки на "детекторе лжи", всё было слишком очевидно. Но это - лишь верхушка айсберга. А сам айсберг под водой, в том числе – законопроекты, касающиеся усиления налогового и рентного давления.

Возможно, во время вчерашней встречи Зеленского с фракцией обсуждали эти вопросы. Судя по уровню накала и страстям, которые кипят в "Слуге народа" и вокруг этой политсилы, все понимают, что коррупционная составляющая есть. Но пока не понимают, как с ней бороться".