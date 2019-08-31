Все законно - у Луценко прокомментировали закрытия громкого дела

Уголовное производство против экс-первого заместителя спикера ВР Игоря Калетника закрыли законно.

Статью, которую ему инкриминировали 5,5 лет назад - декриминализировали, сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования по отсутствию состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела. Главное - дело сейчас закрыто на законных основаниях", - написала она.

Автор: Скриншот У Луценко прокомментировали заявление Генпрокуратуры

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Сарган добавила, что 20 указанных уголовных производств передали в ГБР, ЧП, СБУ подследственно.

"Производство не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновникам. Это, например, дела о похищении сахара, застроек Киева и т.д., переданы по подследственности", - написала она.

Последний день работы Юрия Луценко отметился громким скандалом. Оказалось, что уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, которого подозревают в причастности к делу "Законов 16 января" - закрыто