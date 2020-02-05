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среда, 05 февраля 2020 18:41

Все они на свободе. ТОП-5 коррупционных дел, в которых до сих пор нет приговоров

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Показали фигурантов громких коррупционных дел в инфографике. Подборку подготовило движение "Чесно".

"Обычный сценарий для топ-коррупционера в Украине (если не очень повезло) - это: громкое коррупционное дело-задержание-трансляции-суды-арест... и выйти на свободу под залог.

Далее дело тянется годами, приговоров нет", - пишут активисты.

В подборке показали топ-5 громких случаев, когда подозреваемые в коррупционных преступлениях, с потерями для бюджета на миллионы и даже миллиарды, вышли под залог.

  Наибольший залог внес бывший глава налоговиков Насиров.
Наибольший залог внес бывший глава налоговиков Насиров.

1. Роман Насиров, возглавлял налоговую. Первая "большая рыба" НАБУ, следователи инкриминируют ему схемы на 2 млрд грн убытков. Резко заболел после задержания, вышел под стомиллионный (тоже рекордный) залог.

2. Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева. Скрывалась от правосудия. Топ-новостью было ее задержание в аэропорту. Тоже была задержана по коррупционному делу, уже на свободе.

3. Бывший нардеп и застройщик Максим Мыкытась. До задержания и ареста дошла история с квартирами для Нацгвардии. Суд-залог-свобода, пишут активисты.

4. Олег Гладковський с СНБО, скандальные сделки с закупками для оборонной сферы. Вышел под залог.

5. Из относительно недавних новостей - голосование за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича. Тогда еще едва хватило голосов. Далее было избрание меры пресечения в суде, в конце концов Дубневич не пробыл под арестом и суток, напоминает "Честно".

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В прошлом году президент Владимир Зеленский в Facebook заявлял: "Дело Свинарчуков, Пашинский, Микитась, Дубневич. А дальше будут приговоры этим людям. А не будет, открывать другие дела. Никто не будет останавливаться".

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05
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